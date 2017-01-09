В Госдуму внесён законопроект по совершенствованию правового регулирования индустрии туризма
09.01.2017, 13:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законопроект № 69251-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии». Цель внесенного законопроекта - совершенствование правового регулирования деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию гостиничных услуг. Для этого законопроектом вносятся изменения в ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
А именно - вводятся понятия «гостиничные услуги», «гостиница и иное средство размещения», «классификация объектов туристской индустрии» и предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории РФ в определенном порядке. Законопроект предусматривает поэтапное введение обязательной классификации. С 1 января 2018 года – в отношении гостиниц с фондом более 50 номеров, с 1 января 2019 года – с фондом болеет 15 номеров, а с 1 января 2020 года – для всех гостиниц и иных средств размещения.
Одна из новелл законопроекта вводит положение в отношении 3-годичного срока действия аттестата аккредитации туристского объекта.
А именно - вводятся понятия «гостиничные услуги», «гостиница и иное средство размещения», «классификация объектов туристской индустрии» и предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории РФ в определенном порядке. Законопроект предусматривает поэтапное введение обязательной классификации. С 1 января 2018 года – в отношении гостиниц с фондом более 50 номеров, с 1 января 2019 года – с фондом болеет 15 номеров, а с 1 января 2020 года – для всех гостиниц и иных средств размещения.
Одна из новелл законопроекта вводит положение в отношении 3-годичного срока действия аттестата аккредитации туристского объекта.