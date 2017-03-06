В Госдуму внесены поправки к закону о выборах Президента
06.03.2017, 13:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственную Думу поступил проект федерального закона № 114572-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации». Авторы инициативы – члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков.
Одним из нововведений является установление более либерального подхода к процедуре назначения наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации, чем в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных граждан». Как отмечается в пояснительной записке, это обусловлено большим количеством формируемых избирательных участков, что может вызвать затруднения при направлении наблюдателей в избирательные комиссии. Так, например, предлагается отменить обязательное заблаговременное направление списка наблюдателей в соответствующую комиссию.
Кроме того, документ исключает голосование по открепительным удостоверениям. Вместо него предусматривается более простой и доступный любому гражданину механизм включения в список избирателей по месту нахождения на основании заявления. Порядок и сроки подачи такого заявления будут определяться Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
Документом также устанавливается возможность применения средств видеонаблюдения в помещениях для голосования, что является дополнительной гарантией реализации принципа гласности и открытости избирательного процесса.
Одним из нововведений является установление более либерального подхода к процедуре назначения наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации, чем в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных граждан». Как отмечается в пояснительной записке, это обусловлено большим количеством формируемых избирательных участков, что может вызвать затруднения при направлении наблюдателей в избирательные комиссии. Так, например, предлагается отменить обязательное заблаговременное направление списка наблюдателей в соответствующую комиссию.
Кроме того, документ исключает голосование по открепительным удостоверениям. Вместо него предусматривается более простой и доступный любому гражданину механизм включения в список избирателей по месту нахождения на основании заявления. Порядок и сроки подачи такого заявления будут определяться Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
Документом также устанавливается возможность применения средств видеонаблюдения в помещениях для голосования, что является дополнительной гарантией реализации принципа гласности и открытости избирательного процесса.