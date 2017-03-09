ОРЕАНДА-НОВОСТИ Законопроект, направленный на защиту детей от склонения к самоубийству и определяющий уголовную ответственность для организаторов опасной деятельности для детей и подростков, будет в четверг внесён в Госдуму, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.



Рабочая группа была создана в ноябре 2016 года по инициативе вице-спикера Госдумы для выработки мер защиты жизни и безопасности детей, мер противодействия склонению детей к суициду и установления ответственности за вовлечение детей в опасную деятельность. В состав рабочей группы вошли представители Следственного комитета, Генпрокуратуры, МВД, Верховного суда, Минюста, Минздрава, Минобрнауки, Роскомнадзора, Роспотребнадзора и Центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.



Ранее Верховный суд и правительство поддержали законодательную инициативу Ирины Яровой, направленную на защиту детей от склонения к самоубийству и определяющую уголовную ответственность для организаторов опасной деятельности для детей и подростков.