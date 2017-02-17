ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 февраля в Госдуме РФ состоится заседание Комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ на тему «Проблемы правового регулирования отношений в сфере государственного оборонного заказа и предложения по совершенствованию положений Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» под председательством Первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству .

В работе заседания примут участие

- заместитель Председателя коллегии ВПК РФ, Вице-президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Олег Бочкарёв;

- президент АО «ОСК», Вице-президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Алексей Рахманов;

- генеральный директор ООО «Экспертно-аналитический центр ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт 275» Елена Гончарук;

– заместитель генерального директора - статс-секретарь АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин и другие.