В ХМАО возбуждено уголовное дело за повторную продажу алкоголя несовершеннолетним
19.01.2017, 15:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Советском (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
Установлено, что 58-летний житель Советского, работающий продавцом в одном из магазинов по улице Советская, достоверно зная о том, что перед ним находятся несовершеннолетние, продал последним алкогольную продукции. Несовершеннолетние - молодой человек и девушка 1999 и 2001 годов рождения.
В январе прошлого года данный гражданин был привлечён к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции". Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 до 80 тысяч рублей.
Установлено, что 58-летний житель Советского, работающий продавцом в одном из магазинов по улице Советская, достоверно зная о том, что перед ним находятся несовершеннолетние, продал последним алкогольную продукции. Несовершеннолетние - молодой человек и девушка 1999 и 2001 годов рождения.
В январе прошлого года данный гражданин был привлечён к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции". Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 до 80 тысяч рублей.