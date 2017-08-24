В Хабаровске в рамках расследования дела по факту убийства спортсмена возбуждено ещё одно
24.08.2017, 12:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении двух сотрудников экипажа группы задержания управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность).
По версии следствия, утром 20 августа 2017 года охранник торгового центра, расположенного в центре Хабаровска, увидев массовое скопление агрессивно настроенных людей на улице возле здания, нажал тревожную кнопку. По вызову на место приехал дежурный наряд вневедомственной охраны в составе двух человек. На глазах сотрудников Росгвардии между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Являясь очевидцами, как один из них 25-летний Анар Аллахверановнанес множественный удары руками, ногами по голове другому мужчине, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия.
Бездействие сотрудников позволило молодому человеку продолжить свои агрессивные действия в отношении потерпевшего. В результате этого между ними произошла ещё одна драка, в ходе которой Аллахверанов нанес несколько ударов мужчине, от которых тот скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. После совершения преступления подозреваемый скрылся и объявлен в федеральный розыск.
По версии следствия, утром 20 августа 2017 года охранник торгового центра, расположенного в центре Хабаровска, увидев массовое скопление агрессивно настроенных людей на улице возле здания, нажал тревожную кнопку. По вызову на место приехал дежурный наряд вневедомственной охраны в составе двух человек. На глазах сотрудников Росгвардии между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Являясь очевидцами, как один из них 25-летний Анар Аллахверановнанес множественный удары руками, ногами по голове другому мужчине, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия.
Бездействие сотрудников позволило молодому человеку продолжить свои агрессивные действия в отношении потерпевшего. В результате этого между ними произошла ещё одна драка, в ходе которой Аллахверанов нанес несколько ударов мужчине, от которых тот скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. После совершения преступления подозреваемый скрылся и объявлен в федеральный розыск.
Источник: Следственный комитет