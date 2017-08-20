ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, около 7 часов утра 20 августа 2017 года на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой мужчина 1992 года рождения нанёс несколько ударов мужчине 1985 года рождения. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Предварительно, причиной его смерти стала черепно-мозговая травма.

После происшествия второй мужчина скрылся. Его личность установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание.

Потерпевший Андрей Драчёв профессионально занимался спортом и был чемпионом мира и Европы по паурлифтингу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.