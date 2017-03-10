В I полугодии для аквакультуры в России будет введено 80 тыс. га новых акваторий
10.03.2017, 17:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В первом полугодии 2017 года на открытых аукционах будет распределено более 80 тыс. гектаров новых акваторий под товарную мари- и аквакультуру, что позволит увеличить площадь российского рыбоводного фонда на 22%.
Ускорить работу по организации аукционов по распределению рыбоводных участков поручено территориальным управлениям Росрыболовства. Данной вопрос обсуждался на совещании, которое в режиме видеоконференции с регионами провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
С начала заявительной кампании (стартовала во втором полугодии 2015 года) в России сформировано более 2 тыс. новых рыбоводных участков общей площадью около 130 тыс. гектаров, 50 тыс. га уже распределены, по остальным запланированы аукционы.
С учетом уже распределённых участков в России в настоящее время под аквакультуру задействовано примерно 370 тыс. гектаров.
По предварительным данным, объём производства аквакультурной товарной рыбы и морепродуктов в 2016 году увеличился на 14% по сравнению с 2015 годом – до 174 тыс. тонн, рыбопосадочного материала – почти на 26%, до 31,3 тыс. тонн. В целом, рыбоводными хозяйствами в прошлом году выращено 205,3 тыс. тонн водных биоресурсов против 178,1 тыс. тонн годом ранее. Согласно показателю отраслевой госпрограммы, к 2020 году объем производства товарной аквакультуры должен превысить 315 тыс. тонн.
Василий Соколов подчеркнул, что по поручению заместителя министра сельского хозяйства России – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова необходимо провести аукционы по всем сформированным в 2016 году участкам в установленный законодательством срок.
«Прошлый год завершился на позитивной ноте, была проделана серьезная работа, сформировано достаточно большое количество участков под аквакультуру, проведено немало торгов по их распределению. Учитывая приоритет развития товарной аквакультуры, в этом году нужно сохранить положительную динамику и активнее включиться в процесс отстающим регионам», – сказал Василий Соколов.
Ускорить работу по организации аукционов по распределению рыбоводных участков поручено территориальным управлениям Росрыболовства. Данной вопрос обсуждался на совещании, которое в режиме видеоконференции с регионами провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
С начала заявительной кампании (стартовала во втором полугодии 2015 года) в России сформировано более 2 тыс. новых рыбоводных участков общей площадью около 130 тыс. гектаров, 50 тыс. га уже распределены, по остальным запланированы аукционы.
С учетом уже распределённых участков в России в настоящее время под аквакультуру задействовано примерно 370 тыс. гектаров.
По предварительным данным, объём производства аквакультурной товарной рыбы и морепродуктов в 2016 году увеличился на 14% по сравнению с 2015 годом – до 174 тыс. тонн, рыбопосадочного материала – почти на 26%, до 31,3 тыс. тонн. В целом, рыбоводными хозяйствами в прошлом году выращено 205,3 тыс. тонн водных биоресурсов против 178,1 тыс. тонн годом ранее. Согласно показателю отраслевой госпрограммы, к 2020 году объем производства товарной аквакультуры должен превысить 315 тыс. тонн.
Василий Соколов подчеркнул, что по поручению заместителя министра сельского хозяйства России – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова необходимо провести аукционы по всем сформированным в 2016 году участкам в установленный законодательством срок.
«Прошлый год завершился на позитивной ноте, была проделана серьезная работа, сформировано достаточно большое количество участков под аквакультуру, проведено немало торгов по их распределению. Учитывая приоритет развития товарной аквакультуры, в этом году нужно сохранить положительную динамику и активнее включиться в процесс отстающим регионам», – сказал Василий Соколов.