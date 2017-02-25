ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за незаконное хранение синтетического наркотика в крупном размере задержан 22-летний безработный житель Ижевска, ранее судимый за кражи.

Полицейским злоумышленник пояснил, что наркотическое средство приобрёл через программу в сети Интернет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ – «незаконное хранение наркотиков, совершённое в крупном размере».