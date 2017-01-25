В Ингушетии мужчину привлекут к ответственности за дачу взятки полицейскому
25.01.2017, 15:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции выявлен факт дачи взятки в размере 10 тысяч 500 рублей участковому полицейскому, совершённый 20-летним жителем с.п. Барсуки Назрановского района Ингушетии.
Молодой человек попытался дать взятку за несоставление в отношении него административного материала по статье "мелкое хулиганство".
В настоящее время проводится доследственная проверка, по окончании которой мужчина будет привлечён к уголовной ответственности за дачу взятки.
Молодой человек попытался дать взятку за несоставление в отношении него административного материала по статье "мелкое хулиганство".
В настоящее время проводится доследственная проверка, по окончании которой мужчина будет привлечён к уголовной ответственности за дачу взятки.