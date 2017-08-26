В Иркутской области вынесен приговор за мошенничество в особо крупном размере
26.08.2017, 18:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "В городе Усолье-Сибирское Иркутской области судом вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, обвинявшегося в незаконном обналичивании сертификатов на материнский (семейный) капитал. Уголовное дело по фактам хищения денежных средств в особо крупном размере расследовалось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следствием при оперативном сопровождении сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области установлена причастность владельца агентства недвижимости к совершению 32 эпизодов незаконных выплат.
Задержанный 32-летний житель Усольского района действовал под видом осуществления риелторской деятельности. По версии следствия, он склонял владельцев сертификатов к заключению договоров займа на приобретение жилья, а также фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, приобретенных на заемные средства.
Следователи установили, что в пенсионные органы представлялись документы, подтверждающие улучшение жилищных условий и заявления о перечислении денежных средств на расчетный счет данного агентства недвижимости для погашения займа. После получения денег фиктивная сделка купли-продажи расторгалась, а часть перечисленных сумм мошенник оставлял себе.
Причиненный ущерб в результате противоправных действий подсудимого составил свыше 12 миллионов рублей. За совершение преступления, предусмотренного статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, Усольский городской суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с реальным отбыванием наказания.
Следствием при оперативном сопровождении сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области установлена причастность владельца агентства недвижимости к совершению 32 эпизодов незаконных выплат.
Задержанный 32-летний житель Усольского района действовал под видом осуществления риелторской деятельности. По версии следствия, он склонял владельцев сертификатов к заключению договоров займа на приобретение жилья, а также фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, приобретенных на заемные средства.
Следователи установили, что в пенсионные органы представлялись документы, подтверждающие улучшение жилищных условий и заявления о перечислении денежных средств на расчетный счет данного агентства недвижимости для погашения займа. После получения денег фиктивная сделка купли-продажи расторгалась, а часть перечисленных сумм мошенник оставлял себе.
Причиненный ущерб в результате противоправных действий подсудимого составил свыше 12 миллионов рублей. За совершение преступления, предусмотренного статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, Усольский городской суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с реальным отбыванием наказания.
Источник: МВД РФ