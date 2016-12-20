ОРЕАНДА-НОВОСТИ Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня провел КЧС по вопросу массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией в городе Иркутске.



– Основное предложение, которое я поддерживаю, – ввести запрет на торговлю спиртосодержащей жидкости «Боярышник» на региональном уровне. Я обращаюсь к структурам МВД: нужно предпринять все меры для изъятия суррогатов из розничной торговли и для прикрытия всех нелегальных цехов по производству фальсификатов. Считаю, что в связи с введением режима ЧС, полиция и Роспотребнадзор региона должны ужесточить проверки торговых точек, чтобы пресечь торговлю подобной спиртосодержащей продукцией. В связи с наступлением новогодних праздников, такие проверки должны пройти по всей области, особенно в отдаленных территориях, - отметил глава региона, открывая заседание.



Губернатор подчеркнул, что эту трагедию можно было бы предупредить. На сегодняшний день 30% нелегального алкогольного рынка составляют различные настойки. Не факт, что все они сделаны в заводских условиях с соблюдением контроля качества.



– Но чтобы контролировать продажу таких настоек, нужны изменения в федеральном законодательстве. Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в апреле текущего года обращалась в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с предложением инициировать вопрос по введению запрета на продажу спиртосодержащей жидкости с экстрактом боярышника. Как ответили из федерального органа, данная информация будет учтена при внесении изменений в соответствующее законодательство. Уверен, что теперь этот процесс пойдет быстрее, - сообщил Сергей Левченко.



Губернатор заявил, что все лечебные учреждения области должны быть готовы к оказанию помощи пострадавшим, так как в предпраздничные и праздничные дни число обращений может увеличиться.



Как доложил руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Алексей Пережогин, совместно с правоохранительными органами был проверен ряд торговых точек и выявлены спиртосодержащие жидкости, которые там реализовывались. Также проведены проверки мелкооптовых и розничных рынков, выявлено 1700 единиц продукции с надписью «Боярышник», 25 коробок средства «Чистый С». Вся продукция была изъята и арестована. Рейды продолжаются, охватывают другие части города Иркутска, а также муниципальные образования Иркутской области. Необходимая информация направлена в администрацию города Иркутска для того, чтобы можно было проводить работу с населением.



Как доложил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, в стационарах медучреждений Иркутска находятся 27 человек, в больницах умерло 28 отравившихся. По информации Бюро судебно-медицинской экспертизы еще 24 человека погибли на дому с подозрением на смерть от отравления спиртосодержащим средством. Напомним, в минздраве создан оперативный штаб по оказанию экстренной медицинской помощи и ликвидации последствий отравления людей. К его работе привлечены сотрудники Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, правоохранительных органов, ведущие сотрудники минздрава Иркутской области, главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Приангарья, руководители медучреждений.



Министр подчеркнул, что медицинская помощь оказывается в полном объеме. Имеется достаточный запас аппаратов искусственной вентиляции легких, антидотов, в случае необходимости пациентов переводят на процедуру гемодиализа. Пациенты находятся в медсанчасти ИАПО, городской клинической больнице №8, городской клинической больнице №3, городской клинической больнице №10, городской клинической больнице №1. В состояния готовности приведена Областная клиническая больница. В настоящее время в региональном министерстве здравоохранения с привлечением наркологической службы разрабатывается программа реабилитации пострадавших от отравления.



Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Иркутской области Василий Алексеев сообщил, что силами сотрудников правоохранительных органов в Иркутске проверками охвачено 90% торговых точек, и во всех выявлено спиртосодержащие средства «ВитаСет», «Чистый С» и «Боярышник». Проводятся ночные рейды с проверками по пресечению незаконной торговли. Изъято 10 тонн продукции, назначена экспертиза. При обнаружении сразу проводится следственная проверка, принимается решение о возбуждении уголовного дела. Есть информация, что такая продукция распространена по всей Иркутской области. Лицензии для продажи такого продукта не нужно, что усложняет работу.



Мэр Иркутска Дмитрий Бердников доложил о проделанной работе, что силами глав округов, общественности, ТОСов, молодежных организаций, волонтеров, МКУ «Безопасный город» проводится информирование населения. Совместно с полицией проверяются адреса, где возможна локализация жителей, употребляющих суррогатный алкоголь. Силами комитета городского обустройства за последние сутки совместно с полицией города и добровольцами проверены колодцы, тепловые камеры на территории города. К счастью, не обнаружено летальных случаев.



Сергей Левченко поручил министерству имущественных отношений совместно с муниципалитетами региона отработать оперативную схему проверки киосков, ведущих продажу непищевых спиртосодежащих средств, при необходимости прибегать к расторжению договоров аренды земельных участков с владельцами торговых точек.



Напомним, 20 декабря объявлен в Иркутской области днем траура по погибшим в результате массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией. Соответствующий Указ подписал Губернатор Приангарья Сергей Левченко.



В день траура на всей территории Иркутской области будут приспущены флаги. Всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, действующим в Приангарье, рекомендуется не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи.