ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 января в дежурную часть полиции по Нижнеудинскому району поступило сообщение о том, что у гаражей, расположенных у дома №24 по ул. Краснопролетарская обнаружен труп человека, завернутый в ковер. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 11 января трое мужчин, находясь в одной из квартир, распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого двое из них причинили своему товарищу множественные побои и ножевые ранения, от которых потерпевший скончался. Утром подозреваемые завернули тело погибшего в ковер и вынесли на улицу.

По горячим следам мужчины были задержаны сотрудниками полиции.