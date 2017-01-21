ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Вичугский» с заявлением обратился 44-летний мужчина. Потерпевший сообщил, что с его банковской карты пропали 5 900 рублей. Со слов заявителя его сотовый телефон стал автоматически включаться и выключаться, после чего на экране появилось обновление системы. При этом на мобильное устройство приходили смс-сообщения о списании денег.

По предварительной информации установлено, что злоумышленник похитил деньги со счёта потерпевшего, несанкционированно внедрив в его гаджет вредоносное программное обеспечение. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-розыскные и технические мероприятия по установлению и задержанию всех лиц, причастных к данному преступлению.