В Калининграде повысят стоимость проезда в общественном транспорте для школьников
31.01.2017, 15:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 1 февраля стоимость проезда школьников в общественном транспорте Калининграда будет повышен до 15 рублей.
Как сообщили в комитете городского хозяйства администрации Калининграда, увеличение стоимости билета для школьников связано с повышением тарифа проезд в общественном транспорте с 18 до 20 рублей.
С 1 февраля 2017 года перевозка школьников и воспитанников реабилитационных учреждений социальной сферы на городских маршрутах будет осуществляться по тарифу 15 рублей при предъявлении ученической справки единого образца с фотографией, утвержденной комитетом по образованию и заверенной гербовой печатью общеобразовательного учреждения.
С 1 февраля тариф на проезд увеличен до 20 рублей, а размер компенсации перевозчикам за проезд школьника остается прежним. Как пояснили в комитете городского хозяйства, по договору с предприятиями-перевозчиками муниципалитет компенсирует транспортным предприятиям по 5 рублей за одну поездку школьника в общественном транспорте.
Как сообщили в комитете городского хозяйства администрации Калининграда, увеличение стоимости билета для школьников связано с повышением тарифа проезд в общественном транспорте с 18 до 20 рублей.
С 1 февраля 2017 года перевозка школьников и воспитанников реабилитационных учреждений социальной сферы на городских маршрутах будет осуществляться по тарифу 15 рублей при предъявлении ученической справки единого образца с фотографией, утвержденной комитетом по образованию и заверенной гербовой печатью общеобразовательного учреждения.
С 1 февраля тариф на проезд увеличен до 20 рублей, а размер компенсации перевозчикам за проезд школьника остается прежним. Как пояснили в комитете городского хозяйства, по договору с предприятиями-перевозчиками муниципалитет компенсирует транспортным предприятиям по 5 рублей за одну поездку школьника в общественном транспорте.