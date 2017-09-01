ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Правительстве Калининградской области рассматривается вопрос о внедрении технологии "Интернет вещей" для дистанционного мониторинга в сфере ЖКХ. Это позволит в онлайн-режиме наблюдать за показателями температуры, шума, влажности, загрязнения и другими характеристиками состояния жилых помещений.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Правительстве Калининградской области, в областном Министерстве регионального контроля (надзора) обсуждается вопрос реализации уникального проекта. Как сообщила его руководитель Елена Серая, авторами технического решения, получившего название "Система мониторинга и контроля – Жильё", являются молодые учёные из БФУ им. И. Канта. На их исследования обратили внимание в региональном Агентстве по развитию связи и массовых коммуникаций, передав перспективный проект коллегам из главного контрольного ведомства региона.

Речь идёт о применении новых высокотехнологичных инструментов – системы сенсоров и датчиков, управляемых с помощью специализированного программного обеспечения. С их помощью можно будет оценить, например, температуру воздуха в подъезде, уровень шума в домах, которые окнами выходят на оживлённые дорожные магистрали и многие другие показатели, на которые жалуются жители многоквартирных домов, — рассказала Серая.

По её словам, предварительно работу комплекса "Система мониторинга и контроля — Жильё" планируется испытать в пилотном режиме.

Главным преимуществом новой системы мониторинга являются качество и объективность собираемых данных, возможность их контроля на протяжении продолжительного времени, скорость проверки.