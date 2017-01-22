В Калмыкии проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом
22.01.2017, 22:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне на 22 километре автодороги "Яшкуль-Комсомольский" произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
По предварительной версии, водитель автомобиля Москвич-2141, 40-летний житель Черноземельского района, двигаясь в направлении посёлка Яшкуль, допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с движущейся во встречном направлении грузовой автомашиной Вольво под управлением жителя Республики Дагестан.
В результате ДТП водитель "Москвича" скончался от полученных травм на месте происшествия, водитель Вольво не пострадал.
По факту ДТП со смертельным исходом органами внутренних дел проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
По предварительной версии, водитель автомобиля Москвич-2141, 40-летний житель Черноземельского района, двигаясь в направлении посёлка Яшкуль, допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с движущейся во встречном направлении грузовой автомашиной Вольво под управлением жителя Республики Дагестан.
В результате ДТП водитель "Москвича" скончался от полученных травм на месте происшествия, водитель Вольво не пострадал.
По факту ДТП со смертельным исходом органами внутренних дел проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.