В Калмыкии у нетрезвого правонарушителя изъят самодельный пистолет
22.01.2017, 23:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне сотрудниками полиции в Кетченеровском районе Калмыкии выявлен факт незаконного оборота оружия и боеприпасов.
У кафе, расположенного на 116 километре автодороги "Волгоград-Элиста", за совершение административного правонарушения был задержан мужчина. Задержанным оказался 59-летний нигде не работающий житель Сарпинского района.
В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанного предмет, похожий на пистолет, а также малокалиберные патроны. Задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, признался, что изготовил данный предмет у себя дома в целях личной самообороны.
Теперь подозреваемому грозит наказание в виде уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Изъятое направлено на баллистическую экспертизу.
У кафе, расположенного на 116 километре автодороги "Волгоград-Элиста", за совершение административного правонарушения был задержан мужчина. Задержанным оказался 59-летний нигде не работающий житель Сарпинского района.
В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанного предмет, похожий на пистолет, а также малокалиберные патроны. Задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, признался, что изготовил данный предмет у себя дома в целях личной самообороны.
Теперь подозреваемому грозит наказание в виде уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Изъятое направлено на баллистическую экспертизу.