В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки "новогодних елей"
30.12.2016, 11:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере". Сумма ущерба составили около 150 тысяч рублей. В отношении подозреваемого, 30-летнего мужчины, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Автомашину "УАЗ" со 115 молодыми порослями пихты сотрудники полиции задержали на окраине станицы Исправной Зеленчукского района. Мужчина, находившийся за рулём автомобиля, признался, что срубил деревца на территории Архызского участкового лесничества, чтобы в последующем реализовать в качестве новогодних елей.
На данный момент в Карачаево-Черкесии зарегистрировано ещё 4 подобных факта на территории Урупского и Зеленчукского районов. Сотрудниками полиции собран материал, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Добытый преступным путём лес изъят.
Автомашину "УАЗ" со 115 молодыми порослями пихты сотрудники полиции задержали на окраине станицы Исправной Зеленчукского района. Мужчина, находившийся за рулём автомобиля, признался, что срубил деревца на территории Архызского участкового лесничества, чтобы в последующем реализовать в качестве новогодних елей.
На данный момент в Карачаево-Черкесии зарегистрировано ещё 4 подобных факта на территории Урупского и Зеленчукского районов. Сотрудниками полиции собран материал, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Добытый преступным путём лес изъят.