В Карелии коллектор признан виновным в самоуправстве и заведомо ложном сообщении об акте терроризма
20.03.2017, 14:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора коллектору из города Новосибирска Ренату Хайритдинову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство), ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Следствием и судом установлено, что 21 апреля 2016 года подсудимый, являясь работником коллекторского агентства, стремясь принудить к погашению потребительского займа жительницу города Петрозаводска, совершил 38 звонков в муниципальное детское образовательное учреждение, где она работала, высказав угрозы совершения акта терроризма в отношении детского учреждения в случае невыплаты денежного долга по кредиту. В связи с поступившими угрозами 262 воспитанника и 46 работников детского сада были эвакуированы из дошкольного учреждения. Проведенными поисковыми мероприятиями взрывное устройство обнаружено не было.
В ходе расследования уголовного дела следователи регионального СК России совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по Республике Карелия установили подсудимого, который находился в городе Новосибирске. После это следователь выехал в Новосибирск, где во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Новосибирской области подсудимый был задержан и доставлен в город Петрозаводск. По ходатайству следствия судом в отношении Хайритдинова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием и судом установлено, что 21 апреля 2016 года подсудимый, являясь работником коллекторского агентства, стремясь принудить к погашению потребительского займа жительницу города Петрозаводска, совершил 38 звонков в муниципальное детское образовательное учреждение, где она работала, высказав угрозы совершения акта терроризма в отношении детского учреждения в случае невыплаты денежного долга по кредиту. В связи с поступившими угрозами 262 воспитанника и 46 работников детского сада были эвакуированы из дошкольного учреждения. Проведенными поисковыми мероприятиями взрывное устройство обнаружено не было.
В ходе расследования уголовного дела следователи регионального СК России совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по Республике Карелия установили подсудимого, который находился в городе Новосибирске. После это следователь выехал в Новосибирск, где во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Новосибирской области подсудимый был задержан и доставлен в город Петрозаводск. По ходатайству следствия судом в отношении Хайритдинова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.