В Карелии судят фельдшера, не воспринявшего всерьёз звонок ребёнка на Сямозере
28.02.2017, 12:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 февраля 2017 года Суоярвский районный суд начал рассмотрение расследованное следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия уголовное дело в отношении фельдшера отделения скорой медицинской помощи ГУБЗ «Суоярвская ЦРБ» Ирины Щербаковой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).
По версии СКР, 18 июня 2016 года в 15 часов 12 минут на пульт станции скорой медицинской помощи ГУБЗ «Суоярвская ЦРБ» поступил звонок от 12-летнего ребёнка, находящегося в акватории Сямозера. На изъятой следователями аудиозаписи отчётливо слышно, как испуганным голосом на фоне криков других детей он просил о помощи. Происходящее дальше не поддаётся никакой логике. На другом конце провода в грубой форме женщина перебивает собеседника, сообщив, что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен полиции. Ребёнок, очевидно, не поверил тому, что услышал и попытался переспросить у женщины, но в ответ раздались лишь короткие гудки.
Следователи Следственного комитета установили, что разрыв связи произошёл именно со стороны диспетчерской, в которой вот так запросто положили трубку, оборвав надежду ребят на спасение, которые в тот момент, вероятно, ещё не осознавали, что помощь уже не придёт. В это время в радиусе 100 км находилось одно из подразделений спасательной службы, которое имело все технические возможности, чтобы выйти в озеро и приступить к спасательной операции. Моделируя ситуацию, следователи пришли к выводу, что спасение детей могло начаться на 18 часов раньше, если бы только поступил сигнал.
В то время, как ребята ждали помощи, Щербакова, получившая звонок от девочки, не только не уведомила иные экстренные службы, но и скрыла сам факт поступления сингнала, не доложила о нём даже руководителю и вообще не отразила в журнале регистрации вызовов. Спасательная операция началась утром следующего дня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню на берегу озера и сообщила местным жителям о произошедшей трагедии. В ходе расследования следователи регионального СК России изъяли сервер, на котором хранились записи всех телефонных разговоров, поступающих на станцию, изучили эту запись и приобщили её к материалам уголовного дела. До сих пор обвиняемая признаёт вину лишь частично, считая произошедшее ошибкой.
По версии СКР, 18 июня 2016 года в 15 часов 12 минут на пульт станции скорой медицинской помощи ГУБЗ «Суоярвская ЦРБ» поступил звонок от 12-летнего ребёнка, находящегося в акватории Сямозера. На изъятой следователями аудиозаписи отчётливо слышно, как испуганным голосом на фоне криков других детей он просил о помощи. Происходящее дальше не поддаётся никакой логике. На другом конце провода в грубой форме женщина перебивает собеседника, сообщив, что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен полиции. Ребёнок, очевидно, не поверил тому, что услышал и попытался переспросить у женщины, но в ответ раздались лишь короткие гудки.
Следователи Следственного комитета установили, что разрыв связи произошёл именно со стороны диспетчерской, в которой вот так запросто положили трубку, оборвав надежду ребят на спасение, которые в тот момент, вероятно, ещё не осознавали, что помощь уже не придёт. В это время в радиусе 100 км находилось одно из подразделений спасательной службы, которое имело все технические возможности, чтобы выйти в озеро и приступить к спасательной операции. Моделируя ситуацию, следователи пришли к выводу, что спасение детей могло начаться на 18 часов раньше, если бы только поступил сигнал.
В то время, как ребята ждали помощи, Щербакова, получившая звонок от девочки, не только не уведомила иные экстренные службы, но и скрыла сам факт поступления сингнала, не доложила о нём даже руководителю и вообще не отразила в журнале регистрации вызовов. Спасательная операция началась утром следующего дня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню на берегу озера и сообщила местным жителям о произошедшей трагедии. В ходе расследования следователи регионального СК России изъяли сервер, на котором хранились записи всех телефонных разговоров, поступающих на станцию, изучили эту запись и приобщили её к материалам уголовного дела. До сих пор обвиняемая признаёт вину лишь частично, считая произошедшее ошибкой.