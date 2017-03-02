В Казань с рабочим визитом прибыл министр национального развития Венгрии Миклош Шестак
02.03.2017, 13:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министр национального развития Венгрии Миклош Шестак прибыл сегодня с рабочим визитом в Татарстан. В международном аэропорту «Казань» гостя встретил Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков.
В ходе своего пребывания в Казани Миклош Шестак встретится с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В ходе встречи, которая пройдёт в резиденции Президента РТ в Казанском Кремле, планируется обсудить дальнейшие шаги по укреплению торгово-экономических и гуманитарных связей между Татарстаном и Венгрией.
Помимо этого, Миклош Шестак планирует посетить Генеральное консульство Венгрии в Казани, а также ознакомиться с презентацией проекта «Агромир-Казань».
В ходе своего пребывания в Казани Миклош Шестак встретится с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В ходе встречи, которая пройдёт в резиденции Президента РТ в Казанском Кремле, планируется обсудить дальнейшие шаги по укреплению торгово-экономических и гуманитарных связей между Татарстаном и Венгрией.
Помимо этого, Миклош Шестак планирует посетить Генеральное консульство Венгрии в Казани, а также ознакомиться с презентацией проекта «Агромир-Казань».