ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прокуратура Московского района города Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Тукаевского района Илфака Галиева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (покушение на совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (покушение на совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетней).

По версии следствия, 11 октября 2016 года Галиев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух малолетних школьниц и учащуюся одного из вузов города Казани.

Мужчина настигал школьниц при входе в жилище. Над одной из них он пытался надругаться прямо в подъезде. Вторую, когда та стала открывать дверь ключом, он втолкнул её в квартиру, где надругался над ней. Свою вину Галиев признал лишь частично.