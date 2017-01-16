В Казани инспекторы ГИМС проверили толщину льда в местах традиционных крещенских купаний
16.01.2017, 16:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники Казанского подразделения Центра ГИМС МЧС РФ по РТ сегодня завершили проверку толщины льда в местах традиционных крещенских купаний. В одном из них - на реке Казанка у Храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя инспекторы ГИМС бурили лунки в присутствии представителей СМИ.
Толщина льда на данном участке составила 43 см. В этом смогли убедиться стоявшие рядом журналисты. «В зоне ответственности Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС находятся семь мест традиционных купаний во время православного праздника Крещение Господня, - сообщил госинспектор патрульной группы №3 ФКО центр ГИМС МЧС РФ по РТ Владимир Ящук. На данном месте толщина льда позволяет одновременно находиться здесь группе из 20 человек».
Владимир Ящук отметил также, что работа сотрудников МЧС продолжится после того, как священнослужители подготовят полынью. Сначала дно тщательно обследуют спасатели-водолазы, чтобы убедиться в отсутствии опасных предметов для здоровья людей. А в дни самого праздника на всех участках будут нести дежурство инспекторы ГИМС, спасатели, сотрудники пожарной охраны и волонтеры ОСВОДа. Вместе с дежурными от МЧС нести вахту у купелей будут также сотрудники МВД и медики.
Представители МЧС рекомендуют: людям с ослабленным здоровьем, недавно перенесшим операции, склонным к резким скачкам артериального давления, беременным женщинам и тем, кто для храбрости выпил, от купания воздержаться.
Толщина льда на данном участке составила 43 см. В этом смогли убедиться стоявшие рядом журналисты. «В зоне ответственности Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС находятся семь мест традиционных купаний во время православного праздника Крещение Господня, - сообщил госинспектор патрульной группы №3 ФКО центр ГИМС МЧС РФ по РТ Владимир Ящук. На данном месте толщина льда позволяет одновременно находиться здесь группе из 20 человек».
Владимир Ящук отметил также, что работа сотрудников МЧС продолжится после того, как священнослужители подготовят полынью. Сначала дно тщательно обследуют спасатели-водолазы, чтобы убедиться в отсутствии опасных предметов для здоровья людей. А в дни самого праздника на всех участках будут нести дежурство инспекторы ГИМС, спасатели, сотрудники пожарной охраны и волонтеры ОСВОДа. Вместе с дежурными от МЧС нести вахту у купелей будут также сотрудники МВД и медики.
Представители МЧС рекомендуют: людям с ослабленным здоровьем, недавно перенесшим операции, склонным к резким скачкам артериального давления, беременным женщинам и тем, кто для храбрости выпил, от купания воздержаться.