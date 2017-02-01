В Казани пройдёт Поволжский агропромышленный форум
01.02.2017, 12:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 15 по 17 февраля 2017 года на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» пройдет Поволжский агропромышленный форум, который объединит 20-ю юбилейную международную специализированную выставку «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» и 17-ю специализированную выставку «ВолгаПродЭкспо». Ежегодно мероприятие собирает сотни представителей агробизнеса, заинтересованных в обсуждении актуальных вопросов сельскохозяйственной отрасли, приобретении новых деловых контактов, презентации собственной продукции и разработок, а также в привлечении внимания инвесторов.
Работу форума сопроводит насыщенная деловая программа, ключевыми мероприятиями которой станут расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на тему «Подведение итогов агропромышленного комплекса РТ за 2016 год по реализации Стратегии развития АПК на 2017 год», координационный совет научно-образовательных кластеров, круглые столы, семинары и мастер-классы по актуальным вопросам развития земледелия, животноводства, экономики и механизации агропромышленного комплекса республики.
В форуме примут участие более 210 предприятий со всего мира. Ознакомят посетителей выставки со своей продукцией и с последними достижениями представители компаний из России и Белоруссии, компании, представляющие продукцию Германии, Латвии, Норвегии, Польши, Палестины, США, Украины и Швейцарии.
Экспозиция форума охватит все сферы агропромышленного комплекса. На стендах участников будут представлены сельскохозяйственная техника, оборудование и запчасти, химические средства защиты растений и удобрения, семена сельскохозяйственных культур, ветеринарные препараты, корма и кормовые добавки, оборудование для переработки, упаковки и сортировки сельскохозяйственной продукции, продукты питания.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан представит коллективную экспозицию «Агропромышленный комплекс Республики Татарстан», включающую такие разделы как «Экономика», «Наука, кадры», «Растениеводство», «Животноводство», «Механизация». В рамках каждой экспозиции будут раскрыты тенденции развития сельского хозяйства, внедрение инновационных технологий, техническое обеспечение, а также развитие отрасли в целом.
Работу форума сопроводит насыщенная деловая программа, ключевыми мероприятиями которой станут расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на тему «Подведение итогов агропромышленного комплекса РТ за 2016 год по реализации Стратегии развития АПК на 2017 год», координационный совет научно-образовательных кластеров, круглые столы, семинары и мастер-классы по актуальным вопросам развития земледелия, животноводства, экономики и механизации агропромышленного комплекса республики.
В форуме примут участие более 210 предприятий со всего мира. Ознакомят посетителей выставки со своей продукцией и с последними достижениями представители компаний из России и Белоруссии, компании, представляющие продукцию Германии, Латвии, Норвегии, Польши, Палестины, США, Украины и Швейцарии.
Экспозиция форума охватит все сферы агропромышленного комплекса. На стендах участников будут представлены сельскохозяйственная техника, оборудование и запчасти, химические средства защиты растений и удобрения, семена сельскохозяйственных культур, ветеринарные препараты, корма и кормовые добавки, оборудование для переработки, упаковки и сортировки сельскохозяйственной продукции, продукты питания.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан представит коллективную экспозицию «Агропромышленный комплекс Республики Татарстан», включающую такие разделы как «Экономика», «Наука, кадры», «Растениеводство», «Животноводство», «Механизация». В рамках каждой экспозиции будут раскрыты тенденции развития сельского хозяйства, внедрение инновационных технологий, техническое обеспечение, а также развитие отрасли в целом.