В Казани прошёл праздник "В мире животных"
25.12.2016, 19:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 25 декабря в Казани в сквере перед Дворцом земледельцев прошел праздник «В мире животных». Организаторами мероприятия выступили Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ и районные и городские государственные ветеринарные объединения республики.
Его посетили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов, руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Нурислам Хабипов, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор ГУП «РАЦИН» Асхат Шарапов, председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов и др.
Праздник «В мире животных» полностью оправдал свое название. Так, можно было увидеть лошадей, теленка, баранов, коз, кроликов, индюков, петухов, кур, гусей, и даже енота, фазана и ворона. ЗАО «Бирюли» представило лисицу, песца, соболя и норку. Некоторые хозяйства и вовсе привезли породистых животных, как например, КФХ «Тазетдинов Г.Ф.» – гусей башкиро-уральской серой породы.
Гости праздника смогли принять участие в увлекательных конкурсах, выиграть призы, а также прокатиться на санях, запряженных лошадьми. Щедрым было и угощение для посетителей. Все желающие дегустировали плов, шашлык, кашу из полбы, уху, рыбную продукцию и выпечку. «У нас подготовлены шашлык из баранины, блины и чай», – сообщил руководитель ГБУ «Атнинское районное государственное ветеринарное объединение» Рустем Хашимов.
В лечебнице доктора Айболита владельцев домашних животных принимал специалист участковой ветеринарной лечебницы Авиастроительного района Казани Альберт Гарипов. «Конечно, здесь основательный прием провести не получится, но проконсультироваться можно, – отметил ветеринарный врач. – Люди подходят, спрашивают».
Большое количество посетителей собрал и терем Деда Мороза, где дети получали призы за рассказ стихотворения.
Его посетили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов, руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Нурислам Хабипов, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор ГУП «РАЦИН» Асхат Шарапов, председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов и др.
Праздник «В мире животных» полностью оправдал свое название. Так, можно было увидеть лошадей, теленка, баранов, коз, кроликов, индюков, петухов, кур, гусей, и даже енота, фазана и ворона. ЗАО «Бирюли» представило лисицу, песца, соболя и норку. Некоторые хозяйства и вовсе привезли породистых животных, как например, КФХ «Тазетдинов Г.Ф.» – гусей башкиро-уральской серой породы.
Гости праздника смогли принять участие в увлекательных конкурсах, выиграть призы, а также прокатиться на санях, запряженных лошадьми. Щедрым было и угощение для посетителей. Все желающие дегустировали плов, шашлык, кашу из полбы, уху, рыбную продукцию и выпечку. «У нас подготовлены шашлык из баранины, блины и чай», – сообщил руководитель ГБУ «Атнинское районное государственное ветеринарное объединение» Рустем Хашимов.
В лечебнице доктора Айболита владельцев домашних животных принимал специалист участковой ветеринарной лечебницы Авиастроительного района Казани Альберт Гарипов. «Конечно, здесь основательный прием провести не получится, но проконсультироваться можно, – отметил ветеринарный врач. – Люди подходят, спрашивают».
Большое количество посетителей собрал и терем Деда Мороза, где дети получали призы за рассказ стихотворения.