В Кемерове в результате поисковых мероприятий найдены без вести пропавшие девушки
11.03.2017, 21:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В областном центре завершена операция по поиску без вести пропавших 15-летней Кристины Елисеевой и 16-летней Ирины Евсеевой. 9 марта они ушли из своих домов в Кировском районе Кемерова и пропали. Родители пытались найти их самостоятельно, но после безуспешных поисков 10 марта обратились за помощью в полицию. В городе незамедлительно были организованы все необходимые мероприятия по поиску без вести пропавших несовершеннолетних. В них приняли участие полицейские и волонтёры.
Сегодня Кристина Елисеева и Ирина Евсеева были найдены сотрудниками полиции в городе Кемерово. Сейчас они доставлены в отдел полиции "Кировский" управления МВД России по г. Кемерово. С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Преступлений в отношении подростков не совершалось.
Сегодня Кристина Елисеева и Ирина Евсеева были найдены сотрудниками полиции в городе Кемерово. Сейчас они доставлены в отдел полиции "Кировский" управления МВД России по г. Кемерово. С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Преступлений в отношении подростков не совершалось.