В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении человека, склонявшего к участию в террористической деятельности
13.03.2017, 21:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 205.1УК РФ (содействие террористической деятельности).
По версии следствия, в период с июля 2016 года по 10 марта 2017 года 23-летний житель Кыргызстана, используя сеть "Интернет", содействуя террористической деятельности, вербовал и склонял жителей Кировской области к участию в деятельности запрещённой международной террористической организации и совершению террористических актов на территории Российской Федерации.
Для задержания обвиняемого по его предполагаемому месту нахождения в город Москва выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников СУ СКР по Кировской области и УМВД России по Кировской области. 10 марта в ходе слаженного взаимодействия правоохранительных структур молодой человек был задержан. Следователями ему было предъявлено обвинение в совершении преступления. Для проведения дальнейших следственных действий он был доставлен в город Киров.
12 марта по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
По версии следствия, в период с июля 2016 года по 10 марта 2017 года 23-летний житель Кыргызстана, используя сеть "Интернет", содействуя террористической деятельности, вербовал и склонял жителей Кировской области к участию в деятельности запрещённой международной террористической организации и совершению террористических актов на территории Российской Федерации.
Для задержания обвиняемого по его предполагаемому месту нахождения в город Москва выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников СУ СКР по Кировской области и УМВД России по Кировской области. 10 марта в ходе слаженного взаимодействия правоохранительных структур молодой человек был задержан. Следователями ему было предъявлено обвинение в совершении преступления. Для проведения дальнейших следственных действий он был доставлен в город Киров.
12 марта по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.