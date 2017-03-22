В Кировской области возбуждено дело по факту лишения свободы двух сотрудников "скорой помощи"
22.03.2017, 11:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы двух сотрудников «Скорой медицинской помощи» по признакам преступления, предусмотренного п. «г», «ж» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц).
По версии следствия, около 22 часов житель города Кирова 1977 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявив, что его укусила собака, вызвал сотрудников «Скорой медицинской помощи». Приехавшие на место медики оказали пострадавшему необходимую помощь. После этого мужчина достал нож, угрожая которым, около 1,5 часов удерживал медиков в своей квартире. Одному из членов бригады удалось сообщить о происходящем знакомым. Те в свою очередь,позвонили в полицию.
По версии следствия, около 22 часов житель города Кирова 1977 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявив, что его укусила собака, вызвал сотрудников «Скорой медицинской помощи». Приехавшие на место медики оказали пострадавшему необходимую помощь. После этого мужчина достал нож, угрожая которым, около 1,5 часов удерживал медиков в своей квартире. Одному из членов бригады удалось сообщить о происходящем знакомым. Те в свою очередь,позвонили в полицию.