ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 250 гектаров нового леса посадят в Клинском районе в 2017 году, сообщает пресс-служба районной администрации.



«В 2017 году в Клинском районе посадят 254,2 гектара нового леса. Высаживаться будут хвойные породы — сеянцы сосны и ели», – рассказала глава района Алена Сокольская, чьи слова приводятся в материале.



В ходе губернаторской акции «Лес Победы» этой весной в Клинском районе посадили порядка 36 тысяч сеянцев более чем на 9 гектарах леса. На сегодняшний день лесовосстановление ведется на площади более 193 гектаров. Осенью еще засадят более 50 гектаров — в рамках плановых работ (47 гектаров) и в ходе областной акции «Наш лес. Посади свое дерево» (4,9 гектара). Лесовосстановление будет вестись на участках Нудольского, Воронинского, Высоковского, Владыкинского, Октябрьского и Краснохолмского лесничеств, уточняется в материале.



«Также в 2017 году на площади более 160 гектаров пройдут санитарные рубки для предотвращения эпидемии короеда-типографа. После этого на территории 10 лесничеств Клинского района начнется подготовка освобожденных участков под лесовосстановление на будущий год», – добавила Сокольская.