ОРЕАНДА-НОВОСТИ В воскресенье в Королёве освятили новый храм Владимира Священномученника, построенный на средства благотворителей.



Службу посетили министр культуры Владимир Мединский, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, глава Королева Александр Ходырев, члены городской общественной палаты, депутаты, жители города, тмечается в материале.



«Храм полностью построен на средства благотворителей. Для города это большое событие, он имеет большую историю и надеюсь, что жители Королева будут принимать активное участие в жизни храма, а мы будем стараться и дальше помогать», – сказал Мединский, его слова приводятся в сообщении.



Воробьёв пожелал всем собравшимся на освящение храма здоровья и успехов, добавляется в материале.



«Сегодняшнее освящение храма – это еще одна лепта в духовный рост, в наше православие, это прекрасное место в легендарном, историческом, замечательном городе Королёв. Конечно, очень приятно, что Владимир Ростиславович, несмотря на свою занятость, масштабность, поручения, которые он выполняет, уделил внимание вместе со своим отцом этому небольшому, но, как мы видим, очень уютному, удобному месту, этому храму», – сказал губернатор Подмосковья.



Храм был построен, как временный, в 1994 году на земле, которую выделила под строительство городская администрация. Но земля эта была в федеральной собственности и капитальное строительство на ней было невозможно. Строительство было отложено. Помимо проблем с землей, была потребность в финансировании и проекте нового храма, поясняется в материале.



По данным информагентства, в 2012 году все проблемы разрешились. Нашлись спонсоры, в 2007 году было разрешено строить храм именно на этом месте, также был готов проект храма-памятника, площадь которого составила порядка 400 квадратных метров. В 2013 году строительство приостановилось. Спонсоры не смогли больше оплачивать его, а пожертвований прихожан не хватало. В 2016 году проектом заинтересовался Мединский, который и предложил создать попечительский совет и строительство храма возобновилось усиленными темпами.