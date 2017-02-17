ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Оптима Трейд», который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

По версии следствия, в феврале 2015 года в качестве обеспечительных мер налоговым органом в адрес директора предприятия были выставлены инкассовые поручения. В период времени с апреля по ноябрь 2014 года на расчетный счет открытый мужчиной в филиале банка в городе Волгограде поступило и было израсходовано на осуществление финансово-хозяйственной деятельности более 54 млн рублей. С целью уклонения от уплаты налогов с ООО «Оптима Трейд» в крупном размере мужчина закрыл расчетный счет в филиале банка, тем самым создав условия по невозможности принудительного взыскания задолженности в бюджет РФ.