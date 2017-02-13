ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В правоохранительные органы краевого центра вечером 12 февраля 2017 года поступило сообщение о возгорании одного из домовладений в садоводческом товариществе «Автомобилист-2» посёлка Пригородного. При тушении пожара были обнаружены тела 78-летней женщины и малолетнего мальчика. По данному факту следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю проводится доследственная проверка.

Установлено, что в указанном домовладении проживали супруги с двумя детьми, сестра женщины со своим сыном, а также её мать. По предварительным данным, после 17 часов 12 февраля соседи услышали хлопок с последующим обнаружением возгорания дома, в связи с чем вызвали сотрудников пожарной службы и скорой медицинской помощи. В результате пожара два человека погибло, четверо (38-летняя женщина, её сын, сестра и племянник) доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.