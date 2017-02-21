В Краснодарском крае мужчина приговорён к пожизненному лишению свободы за убийство 4 человек
21.02.2017, 15:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю станицы Староминской Евгению Марушко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп.«а, в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство четырех человек, в том числе малолетней).
Следствием и судом установлено, что 16 ноября 2013 года Марушко пришел к дому бывшей супруги для выяснения отношений по поводу невозвращения ему денежного долга. В ходе возникшего конфликта мужчина принесенным с собой ножом нанес вышедшему во двор 23-летнему зятю женщины множественные удары по телу, убив его. Данный факт увидели вышедшие на улицу 36-летняя хозяйка дома и ее 19-летняя дочь, которые забежали в дом. Войдя в жилище через незапертую дверь, Марушко также причинил женщинам ножевые ранения, в том числе малолетней дочери бывшей супруги, от которых все они скончались.
По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что у Марушко имеются признаки временного психического расстройства, которое лишало его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими, в связи с чем судом было вынесено постановление о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера. Между тем по завершении лечебных мероприятий, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина был признан вменяемым, что позволило следствию возобновить расследование и направить уголовное дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
Приговором суда Марушко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в специализированной колонии.
Следствием и судом установлено, что 16 ноября 2013 года Марушко пришел к дому бывшей супруги для выяснения отношений по поводу невозвращения ему денежного долга. В ходе возникшего конфликта мужчина принесенным с собой ножом нанес вышедшему во двор 23-летнему зятю женщины множественные удары по телу, убив его. Данный факт увидели вышедшие на улицу 36-летняя хозяйка дома и ее 19-летняя дочь, которые забежали в дом. Войдя в жилище через незапертую дверь, Марушко также причинил женщинам ножевые ранения, в том числе малолетней дочери бывшей супруги, от которых все они скончались.
По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что у Марушко имеются признаки временного психического расстройства, которое лишало его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими, в связи с чем судом было вынесено постановление о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера. Между тем по завершении лечебных мероприятий, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина был признан вменяемым, что позволило следствию возобновить расследование и направить уголовное дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
Приговором суда Марушко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в специализированной колонии.