В Краснодарском крае проезд на "Ласточках" стал дешевле для владельцев абонементов
09.03.2017, 00:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Тем, кто часто передвигается по Сочи на пригородных электропоездах, дешевле покупать абонементы.
При покупке проездных билетов на срок от пяти дней до месяца будет действовать система скидок. На участке Адлер — «Роза Хутор» стоимость абонемента составит 30 рублей за одну зону, на всех остальных направлениях — 50 рублей.
Приобрести абонементы можно во всех железнодорожных кассах Сочи, а также Краснодара и Туапсе.
При покупке проездных билетов на срок от пяти дней до месяца будет действовать система скидок. На участке Адлер — «Роза Хутор» стоимость абонемента составит 30 рублей за одну зону, на всех остальных направлениях — 50 рублей.
Приобрести абонементы можно во всех железнодорожных кассах Сочи, а также Краснодара и Туапсе.