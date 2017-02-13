В Красноярске предотвращено самоубийство школьницы, которую склоняли к смерти через соцсети
13.02.2017, 13:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным комитетом продолжается работа по установлению обстоятельств вовлечения подростков в так называемые «группы смерти».
Совсем недавно следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по факту попытки доведения 13-летней красноярской школьницы до самоубийства. После опубликования данной новости в средствах массовой информации педагогическими составами в школах Красноярска были проведены профилактические беседы с учениками. В ходе одной из бесед у 16-летней девушки были обнаружены следы порезов на руках. О данном факте было сообщено родителям школьницы и правоохранительным органам. Незамедлительно следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по факту склонения к самоубийству 16-летней девушки (ст. 110 УК РФ).
Следствием уже установлено, что с 5 по 9 февраля 2017 года 16-летняя девушка со своего аккаунта в социальной сети «Вконтакте» вела переписку с неустановленным лицом, который путем введения её в заблуждение предлагал последовательно выполнять задания различного содержания, конечной целью данных заданий являлось совершение девушкой самоубийства.
В настоящее время следователями регионального СК России совместно с оперативными подразделениями принимается исчерпывающий комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, а также конкретных лиц, причастных к их совершению. Допрашиваются родители несовершеннолетних, педагоги, одноклассники. Расследование уголовных дел продолжается.
Совсем недавно следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по факту попытки доведения 13-летней красноярской школьницы до самоубийства. После опубликования данной новости в средствах массовой информации педагогическими составами в школах Красноярска были проведены профилактические беседы с учениками. В ходе одной из бесед у 16-летней девушки были обнаружены следы порезов на руках. О данном факте было сообщено родителям школьницы и правоохранительным органам. Незамедлительно следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по факту склонения к самоубийству 16-летней девушки (ст. 110 УК РФ).
Следствием уже установлено, что с 5 по 9 февраля 2017 года 16-летняя девушка со своего аккаунта в социальной сети «Вконтакте» вела переписку с неустановленным лицом, который путем введения её в заблуждение предлагал последовательно выполнять задания различного содержания, конечной целью данных заданий являлось совершение девушкой самоубийства.
В настоящее время следователями регионального СК России совместно с оперативными подразделениями принимается исчерпывающий комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, а также конкретных лиц, причастных к их совершению. Допрашиваются родители несовершеннолетних, педагоги, одноклассники. Расследование уголовных дел продолжается.