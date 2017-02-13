ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным комитетом продолжается работа по установлению обстоятельств вовлечения подростков в так называемые «группы смерти».

Совсем недавно следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по факту попытки доведения 13-летней красноярской школьницы до самоубийства. После опубликования данной новости в средствах массовой информации педагогическими составами в школах Красноярска были проведены профилактические беседы с учениками. В ходе одной из бесед у 16-летней девушки были обнаружены следы порезов на руках. О данном факте было сообщено родителям школьницы и правоохранительным органам. Незамедлительно следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по факту склонения к самоубийству 16-летней девушки (ст. 110 УК РФ).

Следствием уже установлено, что с 5 по 9 февраля 2017 года 16-летняя девушка со своего аккаунта в социальной сети «Вконтакте» вела переписку с неустановленным лицом, который путем введения её в заблуждение предлагал последовательно выполнять задания различного содержания, конечной целью данных заданий являлось совершение девушкой самоубийства.

В настоящее время следователями регионального СК России совместно с оперативными подразделениями принимается исчерпывающий комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, а также конкретных лиц, причастных к их совершению. Допрашиваются родители несовершеннолетних, педагоги, одноклассники. Расследование уголовных дел продолжается.