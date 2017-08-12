ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Красноярском крае сотрудники полиции по горячим следам задержали нетрезвого водителя, совершившего наезд на 17-летнюю девушку и пытавшегося скрыться с места происшествия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авария произошла в ночь на 12 августа 2017 г. Девушка шла по левому краю проезжей части. 39-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и сбил её. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. Виновник аварии попытался скрыться, однако был задержан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения виновнику аварии, добавила Волк.