В Красноярском крае определено 45 мест для проведения крещенских купаний
17.01.2017, 10:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Главном управлении состоялась пресс-конференция, на которой представители краевого управления МЧС России, Красноярской Епархии, Роспотребнадзора и дирекции спортивно-массовых мероприятий рассказали о подготовке к празднику Крещение Господне.
«Перед Крещением в Красноярском крае принимаются меры для обеспечения безопасности при омовении в проруби. Всего в крае определено 45 мест для купания, а также 4 места, где будет обеспечен только забор воды» - пояснил главный государственный инспектор Красноярского края по маломерным судам Константин Трапезников.
В Красноярске крещенские купания будут организованы на набережной Енисея около Центрального парка отдыха. Это место, по словам Константина Трапезникова, позволит обеспечить безопасность для большого количества людей, которые захотят совершить омовение в крещенской купели.
Руководитель дирекции спортивно-массовых мероприятий Красноярска Иван Брамман пояснил, что для проведения крещенских купаний будет сделана деревянная купель, вода в которую будет подаваться при помощи насосов. Для безопасных погружений в ней будет оборудовано две лестницы.
Около купели будет установлено три теплых модуля – два будет оборудовано местами для раздевания мужчин и женщин раздельно, а третье – для ожидания своей очереди. Рядом с купелью будут находиться автомобили оперативных служб – спасатели, скорая помощь, полиция и представители администрации города.
Еще одно место для купаний в Красноярске будет оборудовано на территории «Храма Рождества Христова» в Кировском районе.
Представитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дарья Никулина сообщила, что пробы воды уже взяты во всех местах для купания и в местах забора воды. Результаты проб будут размещены на официальном сайте ведомства.
«Перед Крещением в Красноярском крае принимаются меры для обеспечения безопасности при омовении в проруби. Всего в крае определено 45 мест для купания, а также 4 места, где будет обеспечен только забор воды» - пояснил главный государственный инспектор Красноярского края по маломерным судам Константин Трапезников.
В Красноярске крещенские купания будут организованы на набережной Енисея около Центрального парка отдыха. Это место, по словам Константина Трапезникова, позволит обеспечить безопасность для большого количества людей, которые захотят совершить омовение в крещенской купели.
Руководитель дирекции спортивно-массовых мероприятий Красноярска Иван Брамман пояснил, что для проведения крещенских купаний будет сделана деревянная купель, вода в которую будет подаваться при помощи насосов. Для безопасных погружений в ней будет оборудовано две лестницы.
Около купели будет установлено три теплых модуля – два будет оборудовано местами для раздевания мужчин и женщин раздельно, а третье – для ожидания своей очереди. Рядом с купелью будут находиться автомобили оперативных служб – спасатели, скорая помощь, полиция и представители администрации города.
Еще одно место для купаний в Красноярске будет оборудовано на территории «Храма Рождества Христова» в Кировском районе.
Представитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дарья Никулина сообщила, что пробы воды уже взяты во всех местах для купания и в местах забора воды. Результаты проб будут размещены на официальном сайте ведомства.