ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Красноярском крае сотрудники МО МВД России «Минусинский» по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, в недостроенном доме 50-летнего местного жителя хранится мешок с растительной массой тёмного цвета, внешне схожей с растениями конопли. Сотрудниками по контролю за оборотом наркотиков вещество было изъято и направлено на исследование, результаты которой установили, что это марихуана общим весом 4,5 килограммов.

Задержанный рассказал, что запрещённые вещества хранил для собственного употребления.

Сотрудниками МО МВД России «Минусинский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.