ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 июля 2017 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в тайге на территории Тюхтетского района во время сбора ягод без вести пропала 13-летняя девочка. Она находилась в лесу с матерью и двумя совершеннолетними сестрами. Они рассредоточились на определённом расстоянии друг от друга. Вечером мать с двумя старшими дочерями пришли домой, понадеявшись, что девочка самостоятельно вернулась в село. Не обнаружив её дома, мать сообщила в правоохранительные органы.

С целью установления местонахождения девочки на место происшествия прибыли сотрудники управления криминалистики следственного управления СК России по Красноярскому краю, полиции, МЧС. Был развёрнут оперативный штаб с целью разработки тактики и корректировки поисков ребёнка. В ходе мероприятий, не прекращавшихся с наступлением темноты, была использована современная криминалистическая техника, в том числе световая башня, GPS-навигаторы, беспилотные летательные аппараты. Ежедневно в поисковых мероприятиях принимали участие около 200 человек.

По факту безвестного исчезновения девочки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю безотлагательно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

30 июля 2017 года в вечернее время в тайге вдали от населённых пунктов обнаружена девочка, которая к этому моменту была в сознании, но с признаками обезвоживания. За сотрудниками и девочкой незамедлительно был направлен вертолёт, который доставил её в лечебное учреждение города Красноярска. В настоящее время её жизнь вне опасности.

Следователями в ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, материалы по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетней будут выделены в отдельное производство и направлены в органы полиции для принятия процессуального решения.