ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Керчи под председательством заместителя руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Григория Прокуронова состоялось совещание по вопросу развития дорожного сервиса на региональных трассах Крыма.

"В Республике ведутся подготовительные мероприятия к началу строительства "Тавриды". Необходимо заранее спланировать работу таким образом, чтобы крымчане и гости полуострова смогли по достоинству оценить не только дорожное покрытие новой высокоскоростной трассы, но и иметь возможность воспользоваться качественным сервисом на всём её протяжении", - подчеркнул Прокуронов.

Первый замминистра транспорта Крыма Сергей Семенов доложил, что в планах строительство 20 автозаправочных станций и 6 многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса на участке трассы "Таврида", который пройдёт по территории Республики Крым. Ещё 2 МФЗ планируется построить на автодороге Симферополь – Евпатория – Мирный. МФЗ будут включать в себя АЗС, пункты питания, мотели, стоянки для большегрузного транспорта.