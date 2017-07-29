В Крыму госпитализированы моряки потерпевшего крушение судна
29.07.2017, 23:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Моряки потерпевшего крушение судна госпитализированы. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РК Николай Деркач. Восемь членов экипажа сухогруза Anda доставлены в Ливадийскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
«Моряки находятся в удовлетворительном состоянии, они получили легкие травмы. У двоих членов экипажа затонувшего судна диагностировали переохлаждение», - отметил заместитель министра.
Напомним, сегодня в 34 километрах от Севастополя затонул сухогруз. Восемь моряков спасли, девятого ищут - он был без спасательного жилета.
«Моряки находятся в удовлетворительном состоянии, они получили легкие травмы. У двоих членов экипажа затонувшего судна диагностировали переохлаждение», - отметил заместитель министра.
Напомним, сегодня в 34 километрах от Севастополя затонул сухогруз. Восемь моряков спасли, девятого ищут - он был без спасательного жилета.
Источник: Минздрав Крыма