ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Крыму продолжается ликвидация природного пожара. Наращивается группировка сил и средств в с. Громовка городского округа Судак, где продолжают свою работу пожарно-спасательные и лесопожарные формирования.



Так, к месту ЧП выдвинулась дополнительная аэромобильная группировка в составе 100 человек и 6 единиц техники высокой проходимости. По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова, её привлечение обусловлено сложными условиями работы подразделений: огонь бушует на участке скалистой местности, куда обычная техника проехать не в состоянии. Личному составу приходится работать в условиях аномально жаркой погоды и сильной задымлённости.



В Главном управлении под руководством начальника Главного управления Сергея Шахова работает оперативный штаб, в состав которого также представители всех заинтересованных министерств и ведомств.



Работа по борьбе с огнём в зоне чрезвычайного происшествия ведется как с земли так и с воздуха. Так, авиация МЧС России продолжает сброс воды с помощью водосливных устройств. В этой работе задействованы вертолёты Ми-8 и КА-32, которые прибыли для оказания оперативной помощи в борьбе с огненной стихией из г. Геледжик. В общей сложности на очаг загорания сброшено 93 куб.м. воды.



В свою очередь крымские огнеборцы и сотрудники лесопожарных формирований осуществляют комплекс мероприятий по борьбе с пожаром: тушение огня осуществляется как с помощью автоцистерн, так и с помощью ранцевых огнетушителей.



Для предотвращения распространения огня на большую территорию личный состав проводит окарауливание границ пожара, где также работает тяжёлая инженерная техника, создавая естественные преграды на пути огня. Также принято решение обеспечить огнеборцев беспилотным летательным аппаратом для воздушной разведки зоны ЧП.



Всего в ликвидации ЧП задействовано 254 человека и 31 единица техники, в том числе от МЧС России – 120 человек и 16 единиц техники.