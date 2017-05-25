В Крыму проходит четвёртая Конференция кабельной и медиандустрии
25.05.2017, 14:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин принял участие в работе четвертой общероссийской отраслевой Конференции кабельной и медиаиндустрии «От платного телевидения к ОТТ: экономика кабельных сетей в переходный период».
Выступая на открытии конференции, Алексей Волин отметил, что полноценный запуск в России цифрового кабельного телевидения и развитие мобильного интернета ставит новые задачи и вызовы перед кабельными и спутниковыми операторами телевидения. По его мнению, в условиях постоянно растущего количества способов доставки телевизионного контента потребителям единственным возможным способом развития кабельных и спутниковых операторов станет работа в сегменте премиальных услуг. Он подчеркнул, что в условиях жесткой глобальной конкуренции выжить смогут только крупные игроки. Поэтому, добавил Алексей Волин, во всех странах мира, как правило, три ведущих оператора контролируют от 60% рынка. Он также сообщил, что Минкомсвязь России считает позитивным процесс консолидации отрасли.
По мнению замминистра, одной из важнейших индустриальных задач является вовлечение молодежи в потребление премиальных услуг. «Ваше будущее в значительной степени зависит от того, сможем ли мы переключить взрослеющих молодых людей от планшетов и смартфонов к большим экранам», — подчеркнул он.
Выступая на открытии конференции, Алексей Волин отметил, что полноценный запуск в России цифрового кабельного телевидения и развитие мобильного интернета ставит новые задачи и вызовы перед кабельными и спутниковыми операторами телевидения. По его мнению, в условиях постоянно растущего количества способов доставки телевизионного контента потребителям единственным возможным способом развития кабельных и спутниковых операторов станет работа в сегменте премиальных услуг. Он подчеркнул, что в условиях жесткой глобальной конкуренции выжить смогут только крупные игроки. Поэтому, добавил Алексей Волин, во всех странах мира, как правило, три ведущих оператора контролируют от 60% рынка. Он также сообщил, что Минкомсвязь России считает позитивным процесс консолидации отрасли.
По мнению замминистра, одной из важнейших индустриальных задач является вовлечение молодежи в потребление премиальных услуг. «Ваше будущее в значительной степени зависит от того, сможем ли мы переключить взрослеющих молодых людей от планшетов и смартфонов к большим экранам», — подчеркнул он.