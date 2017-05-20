В Крыму разработают Концепцию по развитию детского туризма
20.05.2017, 22:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Республике Крым необходимо разработать Концепцию по развитию детского туризма, в которой следует предусмотреть мероприятия по развитию детского образовательного, туристическо-краеведческого, экотуризма, культурно-познавательного и военно-патриотического туризма. Такое мнение выразила заместитель Председателя Совета министров РК Алла Пашкунова на заседании Совета по развитию детского туризма в Республике Крым.
«Нам следует возвратить моду на туризм, в развитии которого должны быть заинтересованы все министерства и ведомства: Минкультуры, Минспорта, Минкурортов, Минздрав и др. При подготовке Концепции необходимо четкое взаимодействие всех упомянутых органов исполнительной власти» - отметила вице-премьер.
Также Алла Пашкунова проинформировала присутствующих, что по итогам накануне состоявшегося совещания Заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец с субъектами РФ до 1 июня текущего года будут внесены изменения в Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» в части отмены ограничения по эксплуатации автобусов старше 10 лет.
На заседании Совета были заслушаны доклады об основных направлениях работы в контексте вступивших в силу изменений федерального законодательства и мероприятиях по развитию детского туризма в Крыму.
По итогу заседания дан ряд поручений, в том числе по подготовке Концепции развития детского туризма в Республике Крым, работа над которой должна проводиться совместно всеми заинтересованными министерствами и формированию реестра инструкторов по детскому туризму.
Также было принято решение заслушать на следующем заседании Совета доклад о состоянии доступности для детей музейных и иных культурных достопримечательностей Крыма.
«Нам следует возвратить моду на туризм, в развитии которого должны быть заинтересованы все министерства и ведомства: Минкультуры, Минспорта, Минкурортов, Минздрав и др. При подготовке Концепции необходимо четкое взаимодействие всех упомянутых органов исполнительной власти» - отметила вице-премьер.
Также Алла Пашкунова проинформировала присутствующих, что по итогам накануне состоявшегося совещания Заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец с субъектами РФ до 1 июня текущего года будут внесены изменения в Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» в части отмены ограничения по эксплуатации автобусов старше 10 лет.
На заседании Совета были заслушаны доклады об основных направлениях работы в контексте вступивших в силу изменений федерального законодательства и мероприятиях по развитию детского туризма в Крыму.
По итогу заседания дан ряд поручений, в том числе по подготовке Концепции развития детского туризма в Республике Крым, работа над которой должна проводиться совместно всеми заинтересованными министерствами и формированию реестра инструкторов по детскому туризму.
Также было принято решение заслушать на следующем заседании Совета доклад о состоянии доступности для детей музейных и иных культурных достопримечательностей Крыма.