В Куршском заливе стартовал промысел корюшки
10.03.2017, 12:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Калининградские рыбаки начали добычу корюшки. В путину-2017 промысел будут вести 42 рыбодобывающие организации. Первыми начали лов рыбаки одного из старейших рыболовецких колхозов области «Рыбак Балтики».
Корюшка относится к неквотируемым объектам промысла, и в областном Агентстве по рыболовству отмечают рост интереса к ее освоению: в 2017 году на промысел выйдут 94 рыболовецких бригады, в прошлые годы в среднем работали 50-70 бригад.
В 2016 году калининградские рыбаки добыли около 472 тонны корюшки.
На этой неделе также начался промысел салаки. На путину выйдут 34 бригады. Разрешённый к вылову объём салаки составляет 4 тыс. тонн, на 500 тонн выше лимита прошлого года.
Корюшка относится к неквотируемым объектам промысла, и в областном Агентстве по рыболовству отмечают рост интереса к ее освоению: в 2017 году на промысел выйдут 94 рыболовецких бригады, в прошлые годы в среднем работали 50-70 бригад.
В 2016 году калининградские рыбаки добыли около 472 тонны корюшки.
На этой неделе также начался промысел салаки. На путину выйдут 34 бригады. Разрешённый к вылову объём салаки составляет 4 тыс. тонн, на 500 тонн выше лимита прошлого года.