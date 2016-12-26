В Курске изъята особо крупная партия синтетических наркотиков
26.12.2016, 14:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники УКОН УМВД России по Курской области задержали в Сеймском округе города Курска 37-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Выяснилось, что фигурант является одним из звеньев в схеме сбыта синтетических наркотиков бесконтактным способом, которому отведена роль закладчика.
Мужчина нашёл в Интернете объявление о работе, за которую было обещано крупное вознаграждение. Связавшись с анонимным оператором интернет-магазина, курянин согласился работать закладчиком. Он начал организовывать тайники, постепенно наращивая объёмы сбыта. Поработав некоторое время розничным закладчиком, он перешёл к оптовым закладкам. Синтетические наркотики он фасовал на мелкие дозы и распределял их в тайники.
В целях конспирации наркотики он хранил в специально арендованном гараже, рядом с домом. Позже оперативники обнаружили в двух гаражных боксах почти полтора килограмма синтетических наркотиков.
Полицейские задержали мужчину с поличным во время организации очередного тайника. Он дал признательные показания.
Возбуждено уголовного дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Подозреваемый арестован.
Мужчина нашёл в Интернете объявление о работе, за которую было обещано крупное вознаграждение. Связавшись с анонимным оператором интернет-магазина, курянин согласился работать закладчиком. Он начал организовывать тайники, постепенно наращивая объёмы сбыта. Поработав некоторое время розничным закладчиком, он перешёл к оптовым закладкам. Синтетические наркотики он фасовал на мелкие дозы и распределял их в тайники.
В целях конспирации наркотики он хранил в специально арендованном гараже, рядом с домом. Позже оперативники обнаружили в двух гаражных боксах почти полтора килограмма синтетических наркотиков.
Полицейские задержали мужчину с поличным во время организации очередного тайника. Он дал признательные показания.
Возбуждено уголовного дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Подозреваемый арестован.