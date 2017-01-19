В Ленинградской области найдено тело пропавшего мальчика
19.01.2017, 14:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области расследуется уголовное дело о безвестном исчезновении 6-летнего мальчика по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).
Ранее сообщалось, что утром 7 января 2017 года мальчик вышел гулять во двор с собакой по месту проживания в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области и не вернулся.
С самого начала следствием рассматривались различные версии произошедшего, одной из которых является несчастный случай вблизи реки Ижора, поскольку очевидцы наблюдали прогулку ребёнка с собакой вдоль берега реки. Для поисков в водоеме были привлечены водолазы Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства обороны России, а также волонтёры.
Сегодня следователями-криминалистами СУ СК России по Ленинградской области с помощью квадрокоптера, предоставленного волонтерами, в реке Ижора было обнаружено тело мальчика. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Предварительная версия несчастного случая находит своё подтверждение. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза тела ребёнка для подтверждения его личности и точной причины смерти.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле Председателя Следственного комитета Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что утром 7 января 2017 года мальчик вышел гулять во двор с собакой по месту проживания в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области и не вернулся.
С самого начала следствием рассматривались различные версии произошедшего, одной из которых является несчастный случай вблизи реки Ижора, поскольку очевидцы наблюдали прогулку ребёнка с собакой вдоль берега реки. Для поисков в водоеме были привлечены водолазы Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства обороны России, а также волонтёры.
Сегодня следователями-криминалистами СУ СК России по Ленинградской области с помощью квадрокоптера, предоставленного волонтерами, в реке Ижора было обнаружено тело мальчика. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Предварительная версия несчастного случая находит своё подтверждение. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза тела ребёнка для подтверждения его личности и точной причины смерти.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле Председателя Следственного комитета Российской Федерации.