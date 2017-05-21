В Ленинградской области прошли дебаты по теме АПК
21.05.2017, 15:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дебаты по теме «Агропромышленный комплекс и развитие села» состоялись в Ленинградской области 20 мая.
Участники дебатов дискутировали о том, как повлиляли санкции и контр-санкции на развитие сельского хозяйства, как улучшить жизнь на селе, как повысить рентабельность сельского хозяйства и обеспечить продовольственную безопасность.
«В результате реформ 90-х годов совхозы перестали существовать, земли были разделены на паи, и сегодня пустует более 30% земель в Ленинградской области», - отметила Ольга Игнатьева. По её мнению, необходимо упростить механизм изъятия земель у недобросовестных держателей паев, и наделить субъекты федерации полномочиями изымать неиспользуемые земли минуя суд.
Антон Мороз заявил, что профессионалы АПК и Росреестра должны проводить оценку качества земель и возвращать в оборот замороженные гектары.
За усовершенствование земельного законодательства выступил и Сергей Яхнюк. «20 % земель сегодня не поставлены на кадастровый учёт, - сообщил председатель областного комитета по АПК, - а если участок не выделен, то ни муниципальный контроль, ни Россельхознадзор не могут внести его в реестр неиспользуемых. Поэтому начать нужно с постановки всех участков на кадастровый учёт». В качестве действенной меры кандидат предложил увеличить налог на сельхозземли в 10 раз, но предоставить льготу тем, кто работает на земле и вкладывается в нее: вносит удобрения и проводит мелиорацию.
Общей для всех участников дебатов стала также высокая оценка успехов Ленинградской области в развитии сельского хозяйства.
Артур Порталенко отметил, что 47 регион является лидером по производству яиц и занимает четвёртое место в России по объёму производства молока и птицы. По его словам, стратегия дальнейшего развития в регионе готова, принята Законодательным собранием и подписана губернатором области. Остаётся грамотно её воплотить в жизнь. Из основных проблем Артур Порталенко отметил недостаточную развитость инфраструктуры и логистики.
Участники дебатов дискутировали о том, как повлиляли санкции и контр-санкции на развитие сельского хозяйства, как улучшить жизнь на селе, как повысить рентабельность сельского хозяйства и обеспечить продовольственную безопасность.
«В результате реформ 90-х годов совхозы перестали существовать, земли были разделены на паи, и сегодня пустует более 30% земель в Ленинградской области», - отметила Ольга Игнатьева. По её мнению, необходимо упростить механизм изъятия земель у недобросовестных держателей паев, и наделить субъекты федерации полномочиями изымать неиспользуемые земли минуя суд.
Антон Мороз заявил, что профессионалы АПК и Росреестра должны проводить оценку качества земель и возвращать в оборот замороженные гектары.
За усовершенствование земельного законодательства выступил и Сергей Яхнюк. «20 % земель сегодня не поставлены на кадастровый учёт, - сообщил председатель областного комитета по АПК, - а если участок не выделен, то ни муниципальный контроль, ни Россельхознадзор не могут внести его в реестр неиспользуемых. Поэтому начать нужно с постановки всех участков на кадастровый учёт». В качестве действенной меры кандидат предложил увеличить налог на сельхозземли в 10 раз, но предоставить льготу тем, кто работает на земле и вкладывается в нее: вносит удобрения и проводит мелиорацию.
Общей для всех участников дебатов стала также высокая оценка успехов Ленинградской области в развитии сельского хозяйства.
Артур Порталенко отметил, что 47 регион является лидером по производству яиц и занимает четвёртое место в России по объёму производства молока и птицы. По его словам, стратегия дальнейшего развития в регионе готова, принята Законодательным собранием и подписана губернатором области. Остаётся грамотно её воплотить в жизнь. Из основных проблем Артур Порталенко отметил недостаточную развитость инфраструктуры и логистики.