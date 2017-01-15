ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15 января в Выборгском районе Ленинградской области успешно завершилась операция по спасению 21 рыбака. На акватории Финского залива образовалась трещина, которую рыбаки-любители не могли преодолеть самостоятельно, находясь в 500 метрах от берега.

После получения сигнала о происшествии незамедлительно на помощь рыбакам выдвинулись спасатели филиала регионального поисково-спасательного отряда «Берег». В операции было задействовано судно на воздушной подушке «Хивус», которое является уникальным средством передвижения, позволяющим двигаться с большой скоростью на твердой поверхности и над водой, помогая преодолеть непроходимые пространства, и позволяет спасателям эвакуировать одновременно до 10 человек.

В результате проведения мониторинга на акватории Финского залива вдоль трещины в ледовом поле были переправлены на берег 21 рыбак-любитель.

Благодаря оперативному реагированию спасателей, а также современным средствам спасения, стоящим на оснащении МЧС России, жертв и пострадавших удалось избежать. Все рыбаки находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.